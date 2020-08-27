بأمر ملكي
قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمر بشمول العاملين السعوديين في تطبيقات التوصيل المتأثرين من جراء جائحة كورونا، بتعويض ساند.
وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الأمر الملكي الصادر اليوم الخميس، استثنى الدخل الوارد من تطبيقات التوصيل من الدخل المنصوص عليه في الأمر الملكي الكريم المانع لاستحقاق تعويض ساند.
وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة؛ أن صرف التعويض يتم مباشرةً بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل.
وأشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أن صرف التعويض لا يتطلَّب أي إجراء من المستفيد والمنشأة، وسيتم إيداع التعويض مباشرةً في حساب المستفيد.
اقرأ أيضًا:
التأمينات توضح الإجراءات المطلوبة لتجاوز «التسجيل الخطأ» للمستفيدين
كانت هذه تفاصيل خبر «التأمينات الاجتماعية»: صرف تعويض ساند بأثر رجعي للعاملين في تطبيقات التوصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.