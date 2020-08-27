«التأمينات الاجتماعية»: صرف تعويض ساند بأثر رجعي للعاملين في تطبيقات التوصيل

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمر بشمول العاملين السعوديين في تطبيقات التوصيل المتأثرين من جراء جائحة كورونا، بتعويض ساند.

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الأمر الملكي الصادر اليوم الخميس، استثنى الدخل الوارد من تطبيقات التوصيل من الدخل المنصوص عليه في الأمر الملكي الكريم المانع لاستحقاق تعويض ساند.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة؛ أن صرف التعويض يتم مباشرةً بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل.

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وأشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أن صرف التعويض لا يتطلَّب أي إجراء من المستفيد والمنشأة، وسيتم إيداع التعويض مباشرةً في حساب المستفيد.

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