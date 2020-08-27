اخبار السعوديه

«التأمينات الاجتماعية»: صرف تعويض ساند بأثر رجعي للعاملين في تطبيقات التوصيل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

بأمر ملكي

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمر بشمول العاملين السعوديين في تطبيقات التوصيل المتأثرين من جراء جائحة ، بتعويض ساند. 

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الأمر الملكي الصادر اليوم الخميس، استثنى الدخل الوارد من تطبيقات التوصيل من الدخل المنصوص عليه في الأمر الملكي الكريم المانع لاستحقاق تعويض ساند.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة؛ أن صرف التعويض يتم مباشرةً بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل.

Advertisements

وأشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أن صرف التعويض لا يتطلَّب أي إجراء من المستفيد والمنشأة، وسيتم إيداع التعويض مباشرةً في حساب المستفيد.  

اقرأ أيضًا:

التأمينات توضح الإجراءات المطلوبة لتجاوز «التسجيل الخطأ» للمستفيدين

التأمينات لأصحاب الأعمال: % 2 غرامة تأخير الاشتراكات شهريًا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «التأمينات الاجتماعية»: صرف تعويض ساند بأثر رجعي للعاملين في تطبيقات التوصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا