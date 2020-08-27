خادم الحرمين يأمر بشمول العاملين في تطبيقات التوصيل بتعويض «ساند» بأثر رجعي

لمن تم إيقاف الصرف لهم

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، بشمول العاملين في تطبيقات التوصيل بتعويض «ساند». وقالت «الإخبارية» عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «الملك يأمر بشمول العاملين في تطبيقات التوصيل بتعويض (ساند)، كما وجَّه خادم الحرمين الشريفين بصرف التعويض بأثر رجعي لمن تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل».

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