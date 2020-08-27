الجوازات: 7 خطوات لطلب قدوم المرافقين غير السعوديين عبر المنافذ البرية

حددت المديرية العامة للجوازات، اليوم الخميس، خطوات طلب قدوم المرافقين «غير السعوديين» عبر المنافذ البرية من خلال منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية.

وأوضحت الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن خطوات طلب قدوم المرافقين غير السعوديين عبر المنافذ البرية تتضمَّن:

1- الدخول على حساب المواطن أو المواطنة في منصة أبشر.

2- النقر على «خدمات».

3- اختيار «الخدمات العامة».

4- الرسائل والطلبات.

5- اختيار «طلب قدوم مرافقين».

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6- اختيار أحد منافذ القدوم.

7- إرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة لإثبات صلة القرابة.

وكانت المديرية العامة للجوازات، سمحت بدخول المواطنين والمواطنات، وأفراد أسرهم من غير السعوديين «الأزواج والزوجات والأبناء والبنات» والعمالة المنزلية المقيمة في المملكة المرافقة لهم، الراغبين في العودة إلى المملكة عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة مباشرةً.

وشددت الجوازات السعودية، على ضرورة إحضار شهادة فحص «PCR - لغير السعوديين» تبين نتيجتها سلبية الإصابة بفيروس كورونا «كوفيد- 19»، ولا يكون مضى عليها أكثر من «48» ساعة.

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