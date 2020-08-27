المملكة تتصدَّر دول العالم في سرعات وتغطية الجيل الخامس

أصدرت شركة «أوبن سيجنال» البريطانية المتخصصة بتحليل تجربة العملاء الخاصة بشبكات الجوال، تقريرًا أكدت فيه تصدُّر المملكة العربية السعودية عالميًّا من حيث سرعات وتغطية الجيل الخامس.

وحظي التقرير الذي غطَّى الدول الرائدة عالميًّا في نشر الجيل الخامس، باهتمام واسع. وغطى التقرير 3 جوانب تصدَّرت فيها جميعًا المملكة وهي: سرعات الجيل الخامس، والسرعات العامة لتقنيتي الجيلين الرابع والخامس، بالإضافة إلى تغطية الجيل الخامس.

وقد تجاوز متوسط سرعة تحميل الجيل الخامس في المملكة 414.2 ميجابت/ثانية، وهي سرعة تفوق المركز الثاني الذي شغلته كوريا الجنوبية بنسبة 32%.

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وبالإضافة إلى ذلك تصدَّرت المملكة في السرعات العامة (الجيلين الرابع والخامس) بمتوسط سرعة تحميل 144.5 ميجابت/ثانية، وهي سرعة تفوق المركز الثاني الذي احتلته كندا بنسبة 60%.

وأوضح التقرير أن تغطية شبكات الجيل الخامس في المملكة تجاوزت 34%، مشيرًا إلى تجاوز سرعات الجيل الخامس في المملكة سرعات الجيل الرابع بـ14 ضعفًا، وهي الزيادة الأعلى ضمن الدول الرائدة في نشر الجيل الخامس عالميًّا.

وتعد «أوبن سيجنال» من أبرز الجهات المستقلة ذات السمعة العالمية الكبيرة في مجال تحليل وتقييم شبكات الجوال، وتحظى تقاريرُها باهتمام كبير في صناعة الاتصالات حول العالم.