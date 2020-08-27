

واشنطن 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، حالة الطوارئ في ولاية أركنساس، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية، بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن إعصار لورا الذي بدأ يوم أمس، ولا يزال مستمراً.

وأوضح بيان صادر عن البيت الأبيض، أنه بموجب هذا الاعلان تخوّل وزارة الأمن الداخلي، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، بتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة والسلامة العامة، وتقليل أو تجنب خطر وقوع كارثة على مستوى الولاية.

// انتهى //

19:51ت م

0190





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس الأمريكي يعلن حالة الطوارئ في ولاية أركنساس نتيجة إعصار "لورا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.