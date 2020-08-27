السعودية اليوم / الجزائر تسجل ٣٩٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم، عن تسجيل 397 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 43016، من بينها 397 حالة جديدة, في حين وصل عدد حالات الوفاة بكورونا إلى 10 وفيات ليصبح العدد الإجمالي 1475 حالة وفاة, بينما تماثلت 271 حالة للشفاء، ليصل عدد المتعافين 30157 حالة.

// انتهى //

19:45ت م

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الجزائر 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم، عن تسجيل 397 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 43016، من بينها 397 حالة جديدة, في حين وصل عدد حالات الوفاة بكورونا إلى 10 وفيات ليصبح العدد الإجمالي 1475 حالة وفاة, بينما تماثلت 271 حالة للشفاء، ليصل عدد المتعافين 30157 حالة.// انتهى //19:45ت م0188

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