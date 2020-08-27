السعودية اليوم / رئيس جامعة الباحة يتفقد استعداد كليات الجامعة للعام الجامعي الحالي



الباحة 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

تفقد معالي رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين اليوم، عدداً من الكليات في المدينة الجامعية، وذلك للوقوف على جاهزية الأقسام والعيادات والمعامل والمختبرات المختلفة مع بداية العام الجامعي الجديد.

واطلع خلال جولته بالكليات الصحية على القاعات والمعامل, مستمعاً إلى شرح مفصل من عمداء الكليات على الجاهزية وما تحتويه الأقسام من معامل ومختبرات ومنها العيادات الطبية ومعامل الأشعة, والمحاكاة, وعلم الأمراض وغيرها، بالإضافة إلى المعامل العلمية والمختبرات والمعامل الحاسوبية وقاعات ورش العمل المتعددة.

وأكد رئيس جامعة الباحة على أن الجامعة لن تتوانى في توفير كل ما يخدم أبناءها الطلاب والطالبات وإيجاد مناخ أكاديمي مناسب، والحرص على الاستمرار في تهيئة الأجواء المناسبة للطلبة لمتابعة تحصيلهم العلمي بكل راحة واطمئنان, حاثاً عمداء الكليات على بذل المزيد من الجهد، والحرص على توفير بيئة تعليمية أكاديمية تواكب الطموح والتطلعات التي تسعى الجامعة لتحقيقها بما يواكب تطلعات وطموحات قيادتنا الرشيدة حفظها الله.

// انتهى //

19:43ت م

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