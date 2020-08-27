

الجزائر ٠٨ محرم ١٤٤٢ هجري الموافق ٢٧ اغسطس ٢٠٢٠ م واس

بدأت الجزائر اليوم حملة إرسال مساعدات إنسانية إلى النيجر، تتكون من 100 طن من المواد الغذائية والأدوية، على متن ثلاث طائرات تابعة للقوات الجوية الجزائرية باتجاه المطار الدولي أغاديز (النيجر) .

وأوضح الهلال الأحمر الجزائري في بيان أن هذه الحملة تأتي بتوجبهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تضامناً من الشعب الجزائري للشعب النيجر.

//انتهى//

19:34ت م

0185





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجزائر ترسل 100 طن من المساعدات الإنسانية إلى النيجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.