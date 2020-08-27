السعودية اليوم / مقتل خمسة أشخاص جراء الأمطار والسيول في مدينة كراتشي الباكستانية



إسلام آباد 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

أعلنت السلطات الباكستانية عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة العشرات جراء الحوادث التي سببتها سلسلة الأمطار الموسمية المستمرة بغزارة في مدينة كراتشي وباقي المناطق الجنوبية من باكستان.

وأوضح مسؤولون في مجال الإغاثة في كراتشي اليوم أن القتلى الخمسة سقطوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأن معظمهم قتلوا إثر التعرض للماس الكهربائي.

من جهة أخرى ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن معظم أحياء كراتشي كبرى مدن باكستان وعاصمة إقليم السند الجنوبي غمرتها مياه السيول الناجمة عن سلسلة الأمطار الغزيرة المستمرة منذ خمسة أيام.

وأضافت أن فرق "الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية" تعمل بالتعاون مع قوات الجيش على إغاثة المنكوبين من السيول والفيضانات في كراتشي وباقي مدن إقليم السند .

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19:33ت م

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