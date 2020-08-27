السعودية اليوم / بلدية العزيزية تُغلق 5 مُنشآت تجارية مُخالفة



مكة المكرمة ٨ محرم ١٤٤٢هٰـ الموافق ٢٧ أغسطس ٢٠٢٠م واس

أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 4 مُنشآت تجارية مُخالفة للنشاط وأُخرى لا تحمل رخصةً تجارية، وذلك ضِمن جولاتها الرقابية على المُنشآت التِجارية في نطاق البلدية.

و أوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبد الرحمن المالكي، أنهُ تم إتلاف 480 كيلوجراماً من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، إضافةً إلى إتلاف 400 كيلوجراماً من التبغ مجهول المصدر، مشيراً إلى ضبط 3 باعة جائلين مُخالفين لممارستهم البيع العشوائي.

وأكَّد رئيس البلدية على إستمرار الجولات الرقابية، وضبط الممارسات العشوائية، ومكافحة الظواهر المُخالفة للأنظمة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

انتهى

19:31ت م

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