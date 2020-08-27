السعودية اليوم / بلدية الوجه تواصل جهودها في معالجة مظاهر التشوه البصري بالمحافظة



الوجه 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

تواصل بلدية محافظة الوجه جهودها الميدانية في معالجة مظاهر التشوه البصري بالمحافظة المتمثلة في الأحواش والغرف والهناجر الواقعة ضمن النطاق العمراني.

وأوضحت البلدية أنها قامت اليوم بإزالة الأحواش والغرف والهناجر والمباني الخارجة ضمن حدود المنازل حيث بلغت الإزالة بمساحة 4600 متر مربع.

وبينت البلدية أنها ستواصل عملية الإزالة والتعديات المخالف منها في إطار مبادرة معالجة التشوه البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

// انتهى//

19:26ت م

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