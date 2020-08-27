السعودية اليوم / بلدية القريات تنفذ 248 جولة على المنشآت التجارية وتصادر 111 مادة منتهية الصلاحية



القريات 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

نفّذت بلدية محافظة القريات خلال الأسبوع الماضي, 248 جولة رقابية أسفرت عن تحرير 13 مخالفة في المنشآت التجارية، وصادرت 111 كجم من مواد منتهية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي, وذلك ضمن الحملات والجولات التي تنفذها البلدية للتأكد من تطبيق البروتوكولات والتدابير الوقائية والتحقق من إجراءات السلامة الصحية.

كما قامت البلدية بتنظيف وتعقيم وتطهير 235 موقعاً، باستخدام 694 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، ورفع 2165 طناً من النفايات، وإزالة 4145 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات في عدد من أحياء المحافظة.

وأكد رئيس بلدية القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري مواصلة الفِرق الرقابية الميدانية أعمالها الرقابية الميدانية على جميع الأنشطة التجارية على مدار الساعة، وذلك حرصاً على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم والتأكيد على مراقبي صحة البيئة بتكثيف الجولات الرقابية وعدم التهاون حيال متابعة ورصد جميع المحال المخالفة، بمتابعة وحرص أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان.

ودعا المهندس الشمري جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات بلدية من خلال مركز البلاغات الموحد (940)، لاتخاذ الإجراءات النظامية.

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19:25ت م

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