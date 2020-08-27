السعودية اليوم / زلزال بقوة 3،5 يضرب محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق



بغداد 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

ضرب زلزال بقوة 3،5 درجات على مقياس ريختر اليوم محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق من دون أن يبلغ بوقوع خسائر أو إصابات.

وأفادت هيئة المراصد الزلزالية التابعة لوزارة النقل العراقية في بيان أن مركز الزلزال يبعد 19 كم شمال غربي قضاء "قلعة دزة" التابع لمحافظة السليمانية.

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19:19ت م

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