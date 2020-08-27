

تبوك 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

تبذل فرق النظافة بأمانة منطقة تبوك جهود يومية لجمع وإزالة النفايات الناتجة من الوحدات السكنية والمحلات التجارية والاستراحات والشوارع والميادين بمتوسط رفع يومي يبلغ 900 طن من النفايات وفق برنامج زمني محدد يغطي كامل أرجاء مدينة تبوك لخدمة السكان والمقيمين فيها.

وتغطي أعمال النظافة اليومية التي تنفذها أمانة منطقة تبوك مسارات 2500 كم ، لجمع النفايات، كما تقوم بتفريغ 4717 حاوية نفايات وأكثر من 15 ألف برميل يوميًا، منها أعمال الالتقاط وكنس يقوم عليها 1373 عامل.

وأشارت أمانة منطقة تبوك إلى أن تعاون السكان يعد أحد أبرز عوامل نجاح خططها اليومية للحفاظ على نظافة المدينة، مثمنة تخلصهم من النفايات في الأماكن المخصصة لها وإخراجها ما بين الساعة 7.30 مساء الى 9.30 مساءً، ليتم رفعها في الوقت المناسب.

ورحّبت أمانة منطقة تبوك باستقبال مقترحات السكان واستفساراتهم عبر الرقم الإلكتروني الموحد 940.

// انتهى //

19:16ت م

0178





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة تبوك : أعمال النظافة تغطي أكثر من 2500 كيلو متر مربع في 75 حياً ضمن نطاق مدينة تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.