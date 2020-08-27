السعودية | ‏رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة ومدير جامعة الدفاع الوطني

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة ومدير جامعة الدفاع الوطني والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض
استقبل معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن /فياض بن حامد الرويلي في مكتبه اليوم برئاسة هيئة الأركان العامة ، قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة ومدير جامعة الدفاع الوطني اللواء محمد بن جدوع الرويلي، وهيئة الركن بالكلية.
جرى خلال الاستقبال تقديم التقرير عن جاهزية الكلية لبدء العام الأكاديمي (١٤٤٢هـ)لدورة الحرب (١٢) و دورة القيادة والأركان (٤٧)وفق البروتكولات المعتمدة في وزارة الدفاع لجائحة كورونا.
حيث تخضع العملية التعليمية للتقويم المستمر من قبل فريق إدارة الحدث والرفع بالتوصيات المناسبة حسب الموقف التعليمي.
ومن جانبه أكد معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي على تكامل كافة الجهود لتحقيق الأهداف التعليمية للدورات لتنعكس بشكل إيجابي.
وفي نهاية اللقاء قدم قائد الكلية لمعالي رئيس هيئة الأركان العامة شكره وتقديره على دعمه في نجاح العام الدراسي الماضي كما قدم لمعاليه في نهاية الزيارة درع الكلية بهذه المناسبة.
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