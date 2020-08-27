شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم : اليوم الدراسي للثانوية والمتوسطة يبدأ التاسعة صباحاً والان نبدء بالتفاصيل

وجهت وزارة التعليم بتعديل موعد بدء اليوم الدراسي عن بُعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية ليكون الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من السابعة. وقال المتحدث الرسمي باسم التعليم العام إن هذا القرار جاء مراعاة لظروف الطلاب والطالبات وأسرهم، والمعلمين والمعلمات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعليم : اليوم الدراسي للثانوية والمتوسطة يبدأ التاسعة صباحاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.