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شكرا لقرائتكم التعليم: تأخير موعد بدء اليوم الدراسي عن بعد حتى التاسعة صباحًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
التعليم: تأخير موعد بدء اليوم الدراسي عن بعد حتى التاسعة صباحًا
للمرحلتين المتوسطة والثانوية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت المتحدث باسم التعليم العام في وزارة التعليم، ابتسام الشهري، تأجيل موعد بدء اليوم الدراسي عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية.
وقالت الشهري: مراعاة لظروف الطلاب والطالبات وأسرهم، والمعلمين والمعلمات؛ وجهت وزارة التعليم بتعديل موعد بدء اليوم الدراسي عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية ليكون الساعة التاسعة صباحًا بدلًا من السابعة.
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