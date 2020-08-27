التعليم: تأخير موعد بدء اليوم الدراسي عن بعد حتى التاسعة صباحًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت المتحدث باسم التعليم العام في وزارة التعليم، ابتسام الشهري، تأجيل موعد بدء اليوم الدراسي عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

وقالت الشهري: مراعاة لظروف الطلاب والطالبات وأسرهم، والمعلمين والمعلمات؛ وجهت وزارة التعليم بتعديل موعد بدء اليوم الدراسي عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية ليكون الساعة التاسعة صباحًا بدلًا من السابعة.