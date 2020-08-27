الصحة العالمية: الوصول إلى مناعة القطيع سيتسبب بموت الكثيرين

2020-08-27

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تعمل مع شركاء دوليين للوصول إلى لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد.

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وجددت المنظمة الأممية في نفس الوقت التحذير من سعي بعض الدول للوصول إلى مناعة القطيع مؤكدة أن ذلك سيتضمن الكثير من الوفيات.

ويقصد بمناعة القطيع أن يواجه البشر الفيروس بشكل طبيعي حتى تتكون لديهم مناعة طبيعية بعد فترة من الزمن، لكن خلال هذه الفترة سيسقط عدد كبير ممن لم يتمكنوا من مقاومة المرض بسبب مشاكل صحية أو بسبب ضعف جهازهم المناعي.

وقالت المنظمة إن فريقها سيصل إلى ووهان الصينية للتحقيق في نشأة فيروس كورونا.

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