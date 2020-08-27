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التجارة تستدعي 109 مركبات بنتلي Bentayga
لخلل قد يؤدي إلى حريق
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 109 مركبات بنتلي Bentayga موديلات من 2018 وحتى 2020.
وقالت الوزارة إن السبب وجود خلل في أحد موصلات أنابيب الوقود في حجرة المحرك قد يؤدي إلى تسرب الوقود وخطر نشوب حريق حال وجود مصدر اشتعال.
ودعت الوزارة أصحاب السيارات المشمولة بالاستدعاء إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
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