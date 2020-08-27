التجارة تستدعي 109 مركبات بنتلي Bentayga

2020-08-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 109 مركبات بنتلي Bentayga موديلات من 2018 وحتى 2020.

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وقالت الوزارة إن السبب وجود خلل في أحد موصلات أنابيب الوقود في حجرة المحرك قد يؤدي إلى تسرب الوقود وخطر نشوب حريق حال وجود مصدر اشتعال.

ودعت الوزارة أصحاب السيارات المشمولة بالاستدعاء إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

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