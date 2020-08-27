كامبريدج تدخل السباق العالمي لإنتاج لقاح كورونا بدون وخز

2020-08-27

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دخلت جامعة كامبريدج السباق العالمي لإيجاد لقاح كورونا المستجد، فيما تقرر أن تبدأ التجارب السريرية للقاح في هذا الخريف، في مستشفى جامعة ساوثهامبتون، بحسب صحيفة ديلي ميل.

￼لقاح كورونا بدون ألم

ويعمل العلماء في الجامعة البريطانية على تطوير لقاح يحمي من فيروسات كورونا الأخرى (سارس وميرس) إضافة إلى الفيروس الجديد المسبب لمرض كوفيد 19.

ومنحت الحكومة البريطانية 1.9 مليون جنيه إسترليني (2.49 مليون دولار) للجامعة، لتطوير اللقاح وإجراء الاختبارات المطلوبة قبل اعتماده.

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وسيقدم لقاح كورونا الجديد عن طريق الضغط الهوائي باستخدام حاقن خاص، لدفع السائل عبر الطبقة العليا من الجلد، دون اللجوء للوخز بالإبر، كما أن اللقاح الجديد يركز على أجزاء مختلفة من فيروس كورونا، أكثر مما تفعله اللقاحات الأخرى قيد التطوير.

مناعة الأجسام المضادة

فيما يقول فريق كامبريدج إن المناعة القائمة على الأجسام المضادة المنتجة ضد هذه الطفرات قد تكون ضعيفة وقصيرة الأجل، بينما يعتبر اللقاح الجديد أكثر استقرارًا وتنوعًا، بحيث يظل اللقاح يتعرف على الفيروس حتى إذا تحورت طفراته.

ويأمل الخبراء في أن يكون اللقاح الجديد شاملًا، وأكثر قدرة على بناء نظام مناعي قوي ضد أنواع مختلفة من فيروسات كورونا في المستقبل.

وجاء لقاح كورونا من كامبريدج ليكمل عشرات اللقاحات التي تطورها المؤسسات المختلفة حول العالم وفي الوقت الذي تخوض فيه جامعة أوكسفورد التجارب السريرية على لقاحها الآخر.

التوصل للقاح إنجاز علمي

ويرى استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور عبدالمنعم حسن، أن الوصول إلى لقاح يقضي أو يقي من فيروس كورونا في الوقت الحالي يعتبر بمثابة أكبر إنجاز علمي لإنقاذ البشرية، موضحًا لـ”متابعات الخليج 365” أن الأوساط الطبية تترقب الإعلان النهائي للقاح يتم اعتماده في الوقت الراهن، إذ إنه ليس من المهم أن يكون عبر الوخز أو بدونه لأن الهدف المهم هو وجود تطعيم وقائي وعلاجي.

سباق عالمي لامتلاك لقاح كوفيد -19

وأكد الدكتور حسن، أن جميع الدول تتسابق من أجل الوصول وتسجيل سبق الإنجاز الصحي في التوصل إلى لقاح من شأنه القضاء على الفيروس الذي أودى بحياة الملايين.

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