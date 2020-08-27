شكرا لقرائتكم خبر أمانة جدة: إزالة تعديات على مساحة 3700 م2 بنطاق أبرق الرغامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بكل أشكالها في جميع الأحياء أزالت بلدية أبرق الرغامة إحداثيات أقيمت على أرض حكومية بمساحة قدرت بنحو 3700 م2، وذلك بحي "وادي مريخ". وبين رئيس بلدية أبرق الرغامة م. سعد محمد القحطاني، أنه تم رصد التعدي على الموقع وإزالة سور حديث الإنشاء واثنين من أساسيات البناء وغرفة وحظيرة أغنام، والتي أقيمت بلا مستمسكات شرعية، حيث تمت أزالت كل الإحداثيات، مضيفا أن من تثبت مخالفته الأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية فسيكون عرضه للمساءلة القانونية من قبل الجهات المعنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمانة جدة: إزالة تعديات على مساحة 3700 م2 بنطاق أبرق الرغامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.