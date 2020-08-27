، بريطانيا تبلغ عن أعلى عدد يومي للإصابات بكورونا منذ 12 يونيو ،

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أعلنت المملكة المتحدة اليوم الخميس، عن أعلى عدد يومي للإصابات بـ"كوفيد-19" منذ 12 يونيو الماضي.
وكشفت بيانات الحكومة البريطانية عن إصابة 1522 شخصًا بفيروس كورونا المستجد، مقابل 1048 حالة يوم الأربعاء.
وأفادت وزارة الصحة البريطانية بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية لتصل إلى 330368.
كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها سجلت 12 وفاة جديدة جراء عدوى فيروس كورونا المستجد، لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في البلاد إلى 41477.
وشهدت بريطانيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات جديدة للإصابات اليومية؛ وذلك في الوقت الذي تكثف فيه حكومة المملكة المتحدة الفحوص لرصد الفيروس لتتمكن من احتوائه وتخفيف القيود التي أصابت الاقتصاد بالشلل.بريطانيا فيروس كورونا الجديد
بريطانيا تبلغ عن أعلى عدد يومي للإصابات بكورونا منذ 12 يونيوصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-27
أعلنت المملكة المتحدة اليوم الخميس، عن أعلى عدد يومي للإصابات بـ"كوفيد-19" منذ 12 يونيو الماضي.
وكشفت بيانات الحكومة البريطانية عن إصابة 1522 شخصًا بفيروس كورونا المستجد، مقابل 1048 حالة يوم الأربعاء.
وأفادت وزارة الصحة البريطانية بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية لتصل إلى 330368.
كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها سجلت 12 وفاة جديدة جراء عدوى فيروس كورونا المستجد، لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في البلاد إلى 41477.
وشهدت بريطانيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات جديدة للإصابات اليومية؛ وذلك في الوقت الذي تكثف فيه حكومة المملكة المتحدة الفحوص لرصد الفيروس لتتمكن من احتوائه وتخفيف القيود التي أصابت الاقتصاد بالشلل.
27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
06:44 PM
تسجيل إصابة 1522 جديدة بالفيروس
أعلنت المملكة المتحدة اليوم الخميس، عن أعلى عدد يومي للإصابات بـ"كوفيد-19" منذ 12 يونيو الماضي.
وكشفت بيانات الحكومة البريطانية عن إصابة 1522 شخصًا بفيروس كورونا المستجد، مقابل 1048 حالة يوم الأربعاء.
وأفادت وزارة الصحة البريطانية بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية لتصل إلى 330368.
كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها سجلت 12 وفاة جديدة جراء عدوى فيروس كورونا المستجد، لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في البلاد إلى 41477.
وشهدت بريطانيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات جديدة للإصابات اليومية؛ وذلك في الوقت الذي تكثف فيه حكومة المملكة المتحدة الفحوص لرصد الفيروس لتتمكن من احتوائه وتخفيف القيود التي أصابت الاقتصاد بالشلل.
، بريطانيا تبلغ عن أعلى عدد يومي للإصابات بكورونا منذ 12 يونيو ،
المصدر : الخليج 365
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