محمد بن مسعود - الدمام - أعادوه إلى منزله أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري في مالي جبريلا مايجا، اليوم (الخميس)، أن قادة الانقلاب أطلقوا سراح الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا. وأوضح "مايجا" أن "كيتا" أطلق سراحه هذا الصباح، وأعيد إلى منزله، دون التطرق لمزيد من التفاصيل، بحسب "رويترز".المجلس العسكري مالي الانقلابيون في مالي يطلقون سراح الرئيس إبراهيم كيتا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-27 أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري في مالي جبريلا مايجا، اليوم (الخميس)، أن قادة الانقلاب أطلقوا سراح الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا. وأوضح "مايجا" أن "كيتا" أطلق سراحه هذا الصباح، وأعيد إلى منزله، دون التطرق لمزيد من التفاصيل، بحسب "رويترز". Advertisements 27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442 05:38 PM أعادوه إلى منزله أعادوه إلى منزله أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري في مالي جبريلا مايجا، اليوم (الخميس)، أن قادة الانقلاب أطلقوا سراح الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا. وأوضح "مايجا" أن "كيتا" أطلق سراحه هذا الصباح، وأعيد إلى منزله، دون التطرق لمزيد من التفاصيل، بحسب "رويترز". ، الانقلابيون في مالي يطلقون سراح الرئيس إبراهيم كيتا ،

المصدر : الخليج 365

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