محمد بن مسعود - الدمام - عدد المرضى بالفيروس بلغ 162.884 سجلت إندونيسيا أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا؛ إذ بلغت الحصيلة اليوم (الخميس) 2.719 إصابة جديدة. وأوضح فريق العمل المعني بمكافحة مرض "كوفيد-19" أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 162.884، وفقاً لـ"رويترز". وأضاف أنه سجل 120 وفاة أخرى بالفيروس؛ مما رفع إجمالي الوفيات إلى 7.064.إندونيسيا فيروس كورونا الجديد أكبر زيادة يومية.. 2.719 إصابة جديدة بـ"كورونا" في إندونيسيا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-27 سجلت إندونيسيا أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا؛ إذ بلغت الحصيلة اليوم (الخميس) 2.719 إصابة جديدة. وأوضح فريق العمل المعني بمكافحة مرض "كوفيد-19" أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 162.884، وفقاً لـ"رويترز". Advertisements وأضاف أنه سجل 120 وفاة أخرى بالفيروس؛ مما رفع إجمالي الوفيات إلى 7.064. 27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442 04:59 PM عدد المرضى بالفيروس بلغ 162.884 عدد المرضى بالفيروس بلغ 162.884 سجلت إندونيسيا أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا؛ إذ بلغت الحصيلة اليوم (الخميس) 2.719 إصابة جديدة. وأوضح فريق العمل المعني بمكافحة مرض "كوفيد-19" أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 162.884، وفقاً لـ"رويترز". وأضاف أنه سجل 120 وفاة أخرى بالفيروس؛ مما رفع إجمالي الوفيات إلى 7.064. ، أكبر زيادة يومية.. 2.719 إصابة جديدة بـ"كورونا" في إندونيسيا ،

المصدر : الخليج 365

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