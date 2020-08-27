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أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (رفقاء) بنجران؛ مبادرة (مدرستي في بيتي) بتوزيع 882 شريحة بيانات، والتي تستهدف كافة أبنائنا الأيتام واليتيمات من مستفيدي الجمعية.
وأكد المدير التنفيذي، عبدالعزيز القحطاني، على حرص الجمعية على مواكبة التعليم عن بعد للمستفيدين بكل سهولة وعدم تعثر مسيرتهم التعليمية، ضمن مبادرات مواجهة جائحة كورونا.
ويشارك في هذه المبادرة أكثر من عشرين متطوعًا لخدمة الأيتام ورعايتهم.الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام رفقاء
"رفقاء نجران" تطلق مبادرة "مدرستي في بيتي" وتوزيع 882 شريحة بياناتعلي حفول الخليج 365 2020-08-27
أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (رفقاء) بنجران؛ مبادرة (مدرستي في بيتي) بتوزيع 882 شريحة بيانات، والتي تستهدف كافة أبنائنا الأيتام واليتيمات من مستفيدي الجمعية.
وأكد المدير التنفيذي، عبدالعزيز القحطاني، على حرص الجمعية على مواكبة التعليم عن بعد للمستفيدين بكل سهولة وعدم تعثر مسيرتهم التعليمية، ضمن مبادرات مواجهة جائحة كورونا.
ويشارك في هذه المبادرة أكثر من عشرين متطوعًا لخدمة الأيتام ورعايتهم.
27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
07:55 PM
لمواجهة فيروس كورونا.. وبمشاركة أكثر من 20 متطوعًا لخدمة الأيتام
أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (رفقاء) بنجران؛ مبادرة (مدرستي في بيتي) بتوزيع 882 شريحة بيانات، والتي تستهدف كافة أبنائنا الأيتام واليتيمات من مستفيدي الجمعية.
وأكد المدير التنفيذي، عبدالعزيز القحطاني، على حرص الجمعية على مواكبة التعليم عن بعد للمستفيدين بكل سهولة وعدم تعثر مسيرتهم التعليمية، ضمن مبادرات مواجهة جائحة كورونا.
ويشارك في هذه المبادرة أكثر من عشرين متطوعًا لخدمة الأيتام ورعايتهم.
، "رفقاء نجران" تطلق مبادرة "مدرستي في بيتي" وتوزيع 882 شريحة بيانات ،
المصدر : الخليج 365
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