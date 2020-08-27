، سيصرف بأثر رجعي.. وزير المالية ينوه بشمول ساند للعاملين بتطبيقات التوصيل ،

محمد بن مسعود - الدمام - مثمنًا توجيه خادم الحرمين الشريفين لمواجهة تداعيات مكافحة فيروس كورونا

نوه وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن عبدالله الجدعان، اللفتة الملكية الكريمة بالموافقة على شمول الأشخاص المسجلين في تطبيقات التوصيل بتعويض دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة فيروس كورونا ساند.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قد وجه باستثناء الدخل الوارد من تطبيقات التوصيل من الدخل المنصوص عليه في الأمر الملكي الكريم المانع لاستحقاق تعويض ساند. كما وجه – أيده الله - بأن يتم صرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل.

وأشار الجدعان إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين من هذا القرار مع تعويض شهر سبتمبر.

من جهتها أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن صرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل، لا يتطلب اتخاذ أي إجراء من المستفيد أو من المنشأة، وسيتم إيداع التعويض مباشرة في حساب المستفيد.وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان