“now”مسابقة الحلم mbc 2020 اشترك في السحب القادم 500.000$ موقع mbc.net

ننشر قيمة سحب مسابقة الحلم mbc 2020 ورقم الاشتراك في الحلم المرادف لبلدك لجميع الدول العربية كما تم الإعلان عنهم من خلال موقع mbc.net الإلكتروني، حيث عادت مسابقة الحلم لعام 2020 بالجائزة الأكبر على الإطلاق في الوطن العربي، حيث تبلغ قيمة جوائز الحلم هذا الموسم 3.500.000 دولار أمريكي كمجموع جوائز على مدار الموسم كاملاً لتحقيق أحلام مشاهدين أكثر من الأعوام والمواسم السابقة بالوطن العربي، ومن خلال موقعنا موقع معاك يا وطن نوفر أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 المخصصة لبلدك والمعلن عنها رسمياً من جانب البرنامج، كما نوفر رابط دخول موقع الحلم الإلكتروني mbc.net الرسمي.
مسابقة الحلم mbc 2020
تقوم شركة ام بي سي MBC بتنظيم مسابقة الحلم التفاعلية التي تعمل على إتاحة فرصة الفوز بجوائز الحلم المختلفة أمام جميع مشاهديها لتحقيق أحلامهم، وذلك عن طريق تفعيل الاشتراك في مسابقة حلم وفقاً للطريقة المعلن عنها من جانب البرنامج، وقد بدأت المسابقة للاشتراك في سحوبات الموسم الجديد اعتباراً من بداية العام الميلادي الجاري 2020، حيث يمكنكم التعرف على مدة أو فترة موسم الحلم 2020 من خلال التالي:
- بدأت مسابقة الحلم اعتباراً من تاريخ 7 يناير 2020م.
- وتستمر مسابقة الحلم في استقبال طلبات الاشتراك بالحلم حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020م.
يجب العلم أنه في حال الدخول في مسابقة الحلم أو محاولة الاشتراك في سحوباتها المتتالية بعد موعد الإغلاق المُحدد من جانبها والمذكور عالية أياً كان سبب التأخير، فيعد الاشتراك لاغياً ولن يتم النظر إليه، وتتيح مسابقة الحلم mbc 2020 أمام كافة الراغبين في الاشتراك للفوز بالجائزة الأكبر خلال شهر رمضان المبارك إمكانية الاشتراك في المسابقة عن طريق إرسال رسالة على الرقم المخصص لبلدك، ويمكنكم دخول موقع مسابقة الحلم من خلال اتباع الرابط التالي:
الموقع الرسمي لمسابقة الحلم (mbc dream).
موقع (mydream.mbc.net).
مسابقة الحلم 2020
تتيح مسابقة الحلم موسم 2020 أمام جميع المشتركين من كافة أنحاء العالم البالغين منهم سن الرشد أو السن القانوني وفق قوانين الجنسية المعمول بها في بلادهم أو وفق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة أيهما أعلى، ومن يرغب في التعرف والإطلاع على أرقام المشاركة في مسابقة الحلم 2020 المرادفة لبلده يمكنه ذلك من خلال التالي:
المملكة العربية السعودية
|مزود الخدمة
|الرقم
|تكلفة الرسالة
|STC
Mobily
Virgin
Lebara
Zain
|858888
650444
300300
313131
755505
|5 ريال
5 ريال
5 ريال
5 ريال
5 ريال
الإمارات العربية المتحدة
|مزود الخدمة
|الرقم
|تكلفة الرسالة
|
Etisalat
Du
|
5544
3636
|
3.15 درهم كل يوم و
جمهورية مصر العربية
|مزود الخدمة
|الرقم
|تكلفة الرسالة
|
Vodafone
Etisalat
Etisalat
Orange
Orange
WE
WE
|
95458
95450
95458
95450
95458
95450
95458
95450
|
5 جنيهات
5 جنيهات
5 جنيهات
5 جنيهات
5 جنيهات
5 جنيهات
5 جنيهات
5 جنيهات
دولة العراق
|مزود الخدمة
|الرقم
|تكلفة الرسالة
|
Asiacell
Korek
Zain
|
2266
2180
2770
|
1200 دينار عراقي
1200 دينار عراقي
1200 دينار عراقي
دولة البحرين
|مزود الخدمة
|الرقم
|تكلفة الرسالة
|
Batelco
VIVA
Zain
|
94000
98885
94000
|
500 فلس
500 فلس
500 فلس
دولة الكويت
|مزود الخدمة
|الرقم
|تكلفة الرسالة
|
Zain
STC
Ooredoo
|
4242
4242
4242
|
500 فلس
500 فلس
500 فلس
رقم مسابقة الحلم mbc 2020 عمان
|مزود الخدمة
|الرقم
|تكلفة الرسالة
|
Ooredoo
Omantel
|
90434
90434
|
500 فلس
500 فلس
الأردن
|مزود الخدمة
|الرقم
|تكلفة الرسالة
|
Orange
Umniah
Zain
|
94099
9409994099
|
70 قرشاً
70 قرشاً
70 قرشاً
فلسطين
|مزود الخدمة
|الرقم
|تكلفة الرسالة
|
Jawwal
Wataniya
|
1625
6144
|
3.5 NIS
3.5 NIS
سوريا
|مزود الخدمة
|الرقم
|تكلفة الرسالة
|
Syriatel
MTN
|
1565
1555
|
75 ليرة سورية
75 ليرة سورية
المغرب
|مزود الخدمة
|الرقم
|تكلفة الرسالة
|
INWI
Orange
Maroc Tel
|
9669
9669
9669
|
9 دراهم
9 دراهم
9 دراهم
تونس
|مزود الخدمة
|الرقم
|تكلفة الرسالة
|
Tunisie Telecom
Ooredoo
ORANGE
|
85819
85819
85819
|
1.44 DT
1.44 DT
1.44 DT
الرقم الدولي
|مزود الخدمة
|الرقم
|تكلفة الرسالة
|
Thuraya
Thuraya
Thuraya
|
008821622775627
008821610109
008821622778021
|
حسب التعرفة الدولية للشركة
وتقوم شركة ام بي سي بمنع كافة العاملين لدى المُنظم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة وأزواجهم أو أزواج أيٍ من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أيضاً من الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 الموسم الحالي، ويمكنكم الاشتراك في سحب مسابقة الحلم mbc الآن من خلال إرسال رسالة تتضمن كلمة حلم أو reve أو dream على الرقم المخصص لبلدك ثم الإجابة على السؤال بشكل صحيح.
سحب مسابقة الحلم في رمضان 2020
أعلن برنامج الحلم عن جوائز المسابقة خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتم الاشتراك في سحب رمضان 1441 لتحقيق حلم عائلة واحدة بمبلغ 500.000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى العديد من السحوبات الإضافية، ويبلغ سحب مسابقة الحلم الأكبر بالوطن العربي مليون دولار أمريكي لرابح واحد فقط.
ومن يرغب في الاشتراك بالسحب القادم يمكنه ذلك من خلال إرسال رسالة على رقم الدولة التابع لها الراغب في الاشتراك، وعند الاشتراك في السحب، سوف تصلك فرص بالسحوبات وباقة من ثلاثة أسئلة بشكل يومي يمكنك الإجابة عليها لزيادة فرصك دون إضافة أي تكلفة.
مسابقة الحلم في عيد الفطر 2020
أعلنت مسابقة الحلم رسمياً عن موعد سحب الحلم في عيد الفطر على نصف مليون دولار، حيث يمكنكم الاشتراك في المسابقة الآن لربح 500.000$، ووفقاً للموعد المحدد من جانب المسابقة، فسوف يتم إجراء سحب الحلم اليوم الثلاثاء بتاريخ 26 مايو 2020م الموافق لتاريخ 3 شوال 1441هـ، وتتيح المسابقة إمكانية تسجيل رقم الهاتف عبر موقع الحلم الإلكتروني للحصول على فرصة حقيقية للربح في سحب اليوم.