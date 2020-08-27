بالصور.. تدشين 5 مشروعات في القصيم بأكثر من 218 مليون ريال

دشّن أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، 5 مشروعات بمبلغ إجمالي تجاوز 218 مليون ريال.

وتم التدشين في البهو الرئيسي بالإمارة، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، الذي بارك الشروع في إنجاز هذه المشروعات، التي تمثلت في (مشروع مبنى أمانة منطقة القصيم 492،996،132 ريال، ومشروع جسر تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق عمر بن عبدالعزيز بمدينة بريدة 806،589،34 ريال، ومشروع جسر طريق الملك عبدالله مع طريق حي الضاحي 050،834،23 ريال، ومشروع مبنى بلدية حي الصفراء الفرعية ببريدة 050،319،16 ريال، ومشروع مضمار طريق الملك عبدالله ببريدة 216،572،10 ريال).

وأكد أمير المنطقة أهمية هذه المرحلة والسعي نحو مواصلة العمل بدعم من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف تجاه تعزيز كل ما يخدم المواطن في هذه المنطقة، مثمنًا للوزير الحقيل جهوده في المنطقة والتطور المستمر في المشاريع.

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من جانبه نوه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، بجهود أمير المنطقة، قائلًا: إن هذا اليوم من أيام الإنجازات والنماء، والسير الحثيث نحو قمم العطاء، على أرض منطقة القصيم التي تنعم كغيرها من مناطق المملكة باهتمام ولاة الأمر؛ من أجل الرقي والتقدم وخدمة أفراد المجتمع بشكل متقدم وبناء.

ولفت الوزير إلى أن هذه المشروعات ستسهم في تعزيز عمل أمانة المنطقة.

وخلال الحفل شاهد الأمير فيصل بن مشعل والحضور عرضًا مرئيًا عن المشروعات الخمسة التابعة لأمانة منطقة القصيم المقامة في مدينة بريدة بتكلفة تجاوزت أكثر من 218 مليون ريال.

وفي ختام الحفل كرم أمير المنطقة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف بدرع تذكارية.