اتفاق سعودي عراقي على تفعيل مذكرات التفاهم بين البلدين

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، أن المملكة تنظر بعين الحرص والاهتمام إلى علاقاتها مع العراق، كما تتطلع إلى تعزيز وتوطيد التعاون المشترك، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأوضح وزير الخارجية، أن المملكة تتطلع إلى زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى المملكة.

وفي تغريدة له على تويتر، قال وزير الخارجية: سعدت اليوم بزيارة العراق.. هذا البلد الذي تجمعنا به روابط عميقة أخذت من التاريخ رسوخًا ومن المستقبل طموحًا.

وأضاف: تناولت مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي العلاقات الثنائية التي تنمو باضطراد والتحديات المشتركة، كما نقلت له تحيات قيادة المملكة وتمنياتها الطيبة للشعب العراقي الشقيق.

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من جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن المملكة العربية السعودية شريك حقيقي للعراق، وأن بلاده تتطلع إلى بناء علاقات متميزة تستند إلى الإرث العميق للروابط التاريخية التي تجمعهما، وبما يحقق مستقبلًا أفضل للبلدين.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء العراقي، بوفد سعودي برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، تم خلاله بحث التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتحقيق التوازن في الإنتاج النفطي، بالشكل الذي يخفف العبء الاقتصادي عن العراق، فضلًا عن بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.

ودعا الكاظمي إلى أهمية تفعيل مقررات اللجنة التنسيقية بين العراق والسعودية، وبما يؤمّن مصالح شعبي البلدين الشقيقين.

ووصل وزير الخارجية السعودي في وقت سابق، اليوم إلى بغداد في زيارة رسمية للعراق يلتقي خلالها المسؤولين العراقيين.