هيئة تقويم التعليم تختتم الدورة التدريبية (الصحة المهنية والسلامة من المخاطر)

اختتمت هيئة تقويم التعليم والتدريب هذا الأسبوع الدورة التدريبية بعنوان (الصحة المهنية والسلامة من المخاطر) التي أقامتها لمنسوبيها.

وهدفت الدورة التي نظمتها الإدارة العامة للتدريب بالهيئة واستمرت ثلاثة أيام، إلى تعريف المتدربين على مبادئ الصحة المهنية والسلامة من المخاطر، وتمكينهم من الإجراءات والإرشادات اللازمة للأنشطة داخل منشآتهم، وإعدادهم لوضع خطط برامج السلامة والخطط لمواجهة مختلف انواع الطوارئ والإخلاء، كما تضمنت تجربة افتراضية للإخلاء والتدريب العملي لاستعمال طفايات الحريق.

يُذكر أن هذه الدورة التدريبية تأتي ضمن سلسة الدورات التدريبية التي تقدمها الهيئة لمنسوبيها، وتعتبر هذه الدفعة الأولى من الموظفين في هذا البرنامج.

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