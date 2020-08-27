أخبار السعودية اليوم.. «المرور» يحدّد غرامة عدم إفساح الطريق لمركبات الطوارئ.. و«الجوازات» تعلن تمديدًا مشروطًا لتأشيرة الزيارة

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس، الموافق 28 أغسطس 2020؛ حيث أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمستفيديها أنه يمكن إنجاز 17 خدمة عبر الموقع الرسمي للمؤسسة دون الحاجة إلى مراجعة الفرع، فيما كشفت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم الخميس، نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة (جندي)، وإلى التفاصيل:

«الغذاء والدواء»: ضبط 250 طن غذاء بسبب الصلاحية وآثار قوارض

أسفرت الجولات الرقابية لمفتشي الهيئة العامة للغذاء والدواء على مستودعات ومراكز توزيع الأغذية بالمنطقة الشرقية، مؤخرًا، عن ضبط وحجز 250 طنًا من المنتجات الغذائية المخالفة، وذكرت هيئة الغذاء والدواء، أن أبرز المخالفات التي سجّلتها فرق التفتيش على المستودعات ومراكز التوزيع المخالفة، هي: عدم وجود ترخيص مزاولة نشاط من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ووجود منتجات غذائية منتهية الصلاحية، إضافةً إلى تدني مستوى النظافة العامة، وملاحظة آثار قوارض داخل مستودعات، وأشارت إلى أنها تستكمل الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

«المرور» يحدّد ضوابط إفساح الطريق لمركبات الطوارئ.. وغرامة المخالفة

أوضح المرور السعودي أنه عند سماع مركبات الطوارئ والمواكب الرسمية، وكان السائق في ملتقى أو تقاطع الطرق وجب عليه أن يبادر على الفور إلى إخلاء مكانه لتأخذ تلك المركبات طريقها دون أدنى إعاقة، وذلك بحسب المادة ٨/٥٤ من نظام المرور، جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين بخصوص ضوابط الإفساح.

المرور: يجوز للزائر قيادة المركبة داخل المملكة بـ«شرط»

أوضح المرور السعودي أن الزائر يمكنه القيادة داخل المملكة، مستخدمًا الرخصة الدولية أو رخصة دولته، بشرط أن تكون سارية المفعول، وذكر المرور-عبر حسابه على تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «يجوز للزائر القيادة بالرخصة الدولية أو الأجنبية السارية المفعول ولمدة سنة، أو انتهاء صلاحيتها، أيهما أقرب».

«حساب المواطن»: يحسم موقف «إضافة الأبناء المتزوجين»

أكد برنامج «حساب المواطن»، أنه لا يمكن إضافة الأبناء المتزوجين، وأوضح حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج على موقع «تويتر» أنه «لا تتم إضافة الأبناء (المتزوجين)، وفي حال عدم وجود تابعين يجب رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب، ولا بد أن يكون غير مشترك، وتشمل عقد الإيجار الموحد أو صك الملكية للسكن».

وزارة العدل: 7 خطوات لتمديد مدة الترافع في القضاء الإلكتروني

أوضحت وزارة العدل، خطوات تمديد مدّة الترافع في التقاضي الإلكتروني، وذلك عبر بوابة «ناجز»، ونشر الحساب الرسمي لوزارة العدل عبر موقع «تويتر» خطوات طلب تمديد مدة الترافع.

«التأمينات الاجتماعية»: 17 خدمة يمكن إنجازها إلكترونيًّا

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمستفيديها أنه يمكن إنجاز 17 خدمة عبر الموقع الرسمي للمؤسسة دون الحاجة لمراجعة الفرع، ونشر الحساب الرسمي للتأمينات الاجتماعية عبر موقع «تويتر» إنفوجرافًا يوضح الخدمات التي يمكن إنجازها إلكترونيًّا.

«التدريب التقني» تحدد طريقة الدخول على بوابة «بلاك بورد»

أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خطوات الدخول على بوابة التدرب الإلكتروني (بلاك بورد) من خلال الرابط المخصص للبوابة، مشيرة إلى أن اسم المستخدم هو (الرقم التدريبي) للمتدرب، وكلمة المرور هي (رقم الهوية الوطنية - ما لم يتم تغييره سابقًا).

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الدفاع المدني يعلن نتائج القبول النهائي على رتبة جندي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم الخميس، نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة (جندي(، موضحة أنه يمكن معرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر. التوظيف)

الجوازات السعودية: تمديد مشروط لتأشيرة الزيارة عبر «أبشر»

أوضحت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن تمديد تأشيرة الزيارة عبر منصة «أبشر» بشرط وجود تأمين طبي للزائر، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلًا: «هل يمكن تجديد الزيارة العائلية بعد 6 شهور، الزيارة تنتهي يوم (9/9) وإقامة المضيف تنتهي يوم (13/9) هل يمكن التجديد في هذه الحالة».

تطبيق «توكلنا» يجدد التذكير بخطوات التسجيل.. والاستفادة

أوضح تطبيق «توكلنا» خطوات التسجيل في التطبيق، لمن ليس لديه حساب في منصة «أبشر»، وذلك للاستفادة من الخدمات، بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلًا: «أجي ادخل بحساب ولي الأمر يقول لازم ابشر الهاتف، ما هو الحل؟»، ورد الحساب الرسمي لتطبيق «توكلنا» على موقع «تويتر»، قائلًا: «من ليس لديه حساب في أبشر من المواطنين أو المقيمين عليه تعريف رقم الجوال من أحد المسجلين في أبشر من خلال خدمة في أبشر باسم (تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا)، بعد إتمام ذلك يمكنه التسجيل بالتطبيق».

والدة الطفلة ضحية «قطار الموت» تبوح بالتفاصيل.. وتوضح حالة «لانا»

تعرضت الطفلة السعودية لانا بندر (9 سنوات)، لحادث مروع بعد سقوطها من لعبة «قطار الموت» بمدينة الألعاب الترفيهية في أحد المراكز التجارية بالمدينة المنورة؛ حيث سقطت من ارتفاع شاهق وأصيبت بجروح وكدمات بالغة، وقالت والدة الطفلة: إن ابنتها سقطت من لعبة القطار في المدينة الترفيهية، وهي الآن تعاني من كسر شديد في الترقوة وفي كف اليد، وقطع في الأذن اليمنى، ورضوض في كامل الجسم، وجرح ونزيف في الرأس وانتفاخ في اللسان، وهذا بحسب التقرير الطبي الصادر عن مستشفى الملك فهد.

المبتعث المحيميد يحصل على وسام الشجاعة الأسترالي بعد واقعة نهر« يارا»

منحت أستراليا المبتعث السعودي من جامعة القصيم، أحمد المحيميد، وسام الشجاعة عقب قيامه بإنقاذ مواطن خمسيني من الغرق في نهر « يارا»، وذكرت جامعة القصيم- عبر تويتر- أن المبتعث من الجامعة، أحمد المحيميد، حصل على وسام الشجاعة الأسترالي الصادر من الحاكم العام في دولة أستراليا، لإنقاذه خمسينيًّا من الغرق في نهر «يارا».

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