بالأسماء والأرقام.. خريطة إصابات كورونا بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدرت مكة المكرمة قائمة المدن السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 96 حالة إصابة ؛ تلتها الرياض بـ56، ثم عنيزة 52 حالة، فالمدينة المنورة 50 حالة.

وجاءت صبيا في المرتبة التالية بـ49حالة، ثم جازان 46، وتبوك 44، والهفوف 43، وأبوعريش 41، وجدة 32 حالة، ثم بريدة 31 وخميس مشيط 30، وسبت العلاية 22 وبلجرشي 21، والدمام 19 وحفر الباطن 18 وينبع 14.

وسجلت كل من (الطائف والظهران والخفجي)، 13 حالة إصابة جديدة، ثم (الرس وأحد المسارحة وبلسمر) 12 إصابة لكل منهما، ثم (نجران وشرورة ووادي الدواسر) 11 حالة لكل منها، ثم رياض الخبراء 10 إصابات.

أما (المخواة والنماص) فقد سجلتا 9 إصابات، تلتها كل من (الطوال والبدع والبشائر) بتسجيل كل منها 8 حالات.

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وسجلت كل من (أبها وعيون الحواء، ورجال ألمع) 7 إصابات، ثم الباحة 6 إصابات جديدة، وكل من (الأسياج، البرك، وعفيف وضبا والبكيرية) فقد سجلت 5 حالات لكل منها.

وجاءت كل من (بارق والمجمعة والخبر وبيشة والدوادمي والقطيف وبقيق والكامل وضربة والبدائع وخيبر وأملج والمبرز) في المرتبة التالية بواقع 4 إصابات لكل منها، تلتها (رفائع الجمش وخليص والدائر وعرعر والجبيل وصامطة وبيش والعقيق وتمياء وفيفاء وثريبان) بتسجيل كل منها 3 إصابات جديدة، ثم (العيدابي وسراة عبيدة والزلفى وتبالة وقصيباء ويدمة والقوز والعيون ومهد الذهب وقلوة وظهران الجنوب والمذنب والنعيرية) بتسجيل حالتي إصابة لكل منها.

أما مدن (بدر الجنوب والقوارة وتنومة والحرجة وأحد رفيدة والعارضة وسكاكا وحائل والقحمة ومحايل ونمرة والقيصومة وحوطة بني تميم وتثليث والوجه والعلا وطبرجل وشقراء وتمير، ومرات ووادي الفرع والحمنة والجفر) فقد سجلت حالة إصابة واحدة في كل منها.

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