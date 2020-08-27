إزالة تعديات في نطاق أبرق الرغامة

وبين رئيس بلدية أبرق الرغامة سعد محمد القحطاني، أنه تم رصد التعدي على الموقع وإزالة سور حديث الإنشاء واثنين من أساسيات البناء وغرفة وحظيرة أغنام أقيمت بلا مستمسكات شرعية، حيث جرى إزالة كافة الإحداثيات، مضيفاً أن من تثبت مخالفته الأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية سيكون عرضة للمساءلة القانونية من قبل الجهات المعنية.
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