إزالة تعديات في نطاق أبرق الرغامة

ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بكافة أشكالها في جميع الأحياء، أزالت بلدية أبرق الرغامة إحداثيات أقيمت على أرض حكومية بمساحة قدرت بنحو 3700 متر مربع، وذلك بحي "وادي مريخ".

وبين رئيس بلدية أبرق الرغامة سعد محمد القحطاني، أنه تم رصد التعدي على الموقع وإزالة سور حديث الإنشاء واثنين من أساسيات البناء وغرفة وحظيرة أغنام أقيمت بلا مستمسكات شرعية، حيث جرى إزالة كافة الإحداثيات، مضيفاً أن من تثبت مخالفته الأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية سيكون عرضة للمساءلة القانونية من قبل الجهات المعنية.