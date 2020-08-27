بحث الاستعدادات الميدانية لتطبيق رؤية شؤون الحرمين

انطلاقاً من رؤية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والتي دشنها الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عقد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري اجتماعا مع الإدارة العامة للإشراف الميداني، بحضور الوكيل المساعد لشؤون المسجد الحرام للشؤون الميدانية محمد بن حسن باتي ومدير مكتب وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام بندر بن معتوق المنعمي، وذلك لمناقشة آلية انطلاقة الرؤية في العمل الميداني، والنظر في الاستعدادات الميدانية لمواكبتها وفق المحاور والأهداف.

وأكد المنصوري أن هذه الرؤية تعد انطلاقة جديدة في تحفيز العاملين بالعمل الميداني الذين ينبغي منهم بذل مزيد من الجهود لمواكبتها ومواكبة أهدافها الشاملة التي ستضيف مزيدا من النجاح في خدمة قاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي.

إلى ذلك قامت وكالة التخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية في تسليم حقيبة المشاريع والمبادارت وتوضيح حوكمتها لوكالة الشؤون العلمية والفكرية، حيث قدمها وكيل الرئيس العام للتخطيط والتميز المؤسسي وتحقيق الرؤية نايف بن مشهور المطرفي، ومدير الإدارة العامة للمبادرات وتحقيق الرؤية المهندس تركي بن عبدالله مليباري.

وأشار المطرفي إلى أن وكالة الشؤون العلمية والفكرية لها دور بارز ومهم جداً في تحقيق المرتكز الاستراتيجي لإيصال رسالة الحرمين.

وتخدم الأهداف الإستراتيجية إيصال رسالة الحرمين الشريفين وتعزيز أثرها الدعوي وترسيخ الدور التعليمي للحرمين وتميزه وتقديمه بجودة عالية، وتهدف لاستشراف مستقبل الرئاسة وتحديد الأهداف والاستفادة من الموارد المتاحة وتخطي التحديات سواء الداخلية أو الخارجية والتعامل المرن مع العوامل المتغيرة وتوفير جميع احتياجات قاصدي بيت الله الحرام.