شكوى من تعقيدات التسجيل في منصة مدرستي

اشتكى كثير من أولياء أمور الطلاب من صعوبة الدخول والتسجيل في منصة "مدرستي" مؤكدين أن إجراءات التسجيل طويلة وصعبة، وأنهم واجهوا كثيرا من التعقيدات خلال محاولاتهم تسجيل أبنائهم استعدادا لانطلاقة العام الدراسي عن بعد الأحد المقبل.

وشهد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منذ الإعلان عن بدء التسجيل في المنصة سيلا من الانتقادات والشكاوى من أولياء الأمور، حيث اعتبر مفضي الخمساني أن وزارة التعليم،⁦‪ ‬⁩وضعت أولياء الأمور أمام تطبيقات مبهمة، لم تستخدم فيها لغة برمجية بسيطة يسهل الوصول إليها، واختارت لغة "وين أذنك يا جحا" على حد تعبيره، وانسحبت وأخذت دور المتفرج لتشاهد اختراعات المواطنين لحل هذه المعادلة الصعبة، وسط تذمر شديد.

بدوره، علق عبدالله البعير قائلاً "أظن التسجيل في منصة مدرستي يحتاج إلى معقب"، فيما اعتبر أحمد أن ‏"التسجيل بمنصة مدرستي أصعب من التقديم على ناسا".

وقال خالد الشهري "أرجو أن يظهر أحد مسؤولي ⁧‫التعلم عن بعد‬⁩ على أي وسيلة إعلامية ليشرح خطوات سهلة لتسجيل أبنائنا في ⁧‫المنصة، وزارة التعليم‬⁩

‏في مأزق الأسبوع المقبل، حيث لن تجد أحدا يمارس التعليم عن بعد ‏لأن المعلمين لم يستطيعوا التسجيل ولم يتدربوا على المنصة بشكل كاف، ‏والطلاب عاجزون عن التسجيل فيها!".

وقال مغرد آخر "سجلت في كثير من المواقع والبرامج والتطبيقات، ودفعت الأموال للشراء عن طريقها، والبعض منها كنت أتعامل معه لأول مرة، ومع ذلك لم أواجه أي صعوبات في التسجيل والطلب والدفع.. ومنصة مدرستي وضعت من الصعوبات والعراقيل ما يعجز العقل عن فهم أهدافه.. ألم تكتفوا من الأخطاء يا وزارتنا"

أما المهندس يوسف الحربي فقال "الأبناء جميعهم مضافون في كلا حسابي الوالدين في توكلنا، وما زال أحدهم لا تظهر بياناته في منصة مدرستي، وعند محاولة التسجيل بحساب مستقل يتطلب تعريف الجوال على أبشر ويجب أن يكون الجوال غير مستخدم سابقاً".

وعلق علي أحمد "والله دخنا وتبهدلنا واحد يقول من توكلنا وواحد يقول من مدرستي يا جماعة يكفي موقع واحد فقط من الوزارة الكل يدخل ويسجل من خلاله ونبدأ ندرس، الترم كله بيضيع في التسجيل وتعقيداته ومشاكله".

واشتكى سامي البلعاسي من مشكلة تمثلت بأن الإيميل المرسل من قبل الوزارة بحساب مايكروسوفت لأحد أبنائه خطأ ولا يمكن إتمام عملية التسجيل.. وماهو الحل؟، من يفيدنا، جزاكم الله خيرا".

أبرز الشكاوى

- استخدام أكثر من منصة لإنهاء إجراءات التسجيل

- عدم وضوح آلية الدخول والتسجيل

- إجراءات الدخول لمنصة مدرستي طويلة ومعقدة

- عدم وجود أيقونة منصة مدرستي في تطبيق توكلنا

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- وجود أخطاء في الإيميلات والأرقام السرية

- كثرة أعطال الموقع

- عدم تجاوب الدعم الفني بالوزارة مع الاستفسارات

- عدم وضوح آلية تنفيذ الدروس الافتراضية حتى الآن بعد التسجيل في المنصة

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*خطوات تسجيل الدخول في منصة مدرستي

‏1- الدخول على موقع "توكلنا" الإلكتروني من خلال الرابط التالي:

‏⁦‪tawakkalna.sdaia.gov.sa‬⁩

‏2- إذا لم يكن لديك حساب في موقع "توكلنا" اتبع خطوات التسجيل.

3- بعد الدخول إلى موقع توكلنا اختر بيانات منصة مدرستي من القائمة الجانبية

4- طلب الإيميل الخاص ببرنامج مايكروسوفت والرقم السري

5- الدخول إلى منصة مدرستي من خلال الأيقونة الخاصة ببرنامج مايكروسوفت ومن ثم إدخال الإيميل والرقم السري