بدر بن سلطان يناقش تطوير الأحياء الشعبية

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز في مقر الإمارة بجدة اليوم، اجتماعا لمناقشة تطوير البنى التحتية وتنظيم الأحياء العشوائية بمحافظة جدة.

واطلع خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولو الجهات الخدمية في المنطقة، على خطط أمانة جدة في تنظيم الأحياء العشوائية في المحافظة؛ بهدف إعادة تخطيط هذه الأحياء وتنظيمها بشكل حضاري، إلى جانب فتح الطرق وتوسعة الشوارع وصولا لتوفير خدمات أفضل للسكان.

يذكر أنه بتوجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وبمتابعة نائبه، تمت إزالة 215 عقاراً شعبياً في حي السلامة بجدة من أجل معالجة الأخطار التي تشكلها هذه العقارات على السكان.

من جهة أخرى، استقبل الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة اليوم مدير فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة المهندس خالد العتيبي، وتسلم منه تقريرا عن أعمال وخطط فرع الوزارة والهادفة لتطوير منظومة النقل بالمنطقة والمحافظات التابعة لها.