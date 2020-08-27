تعليم الخرج يطلق حملة جاهزون للتعليم عن بعد

وتستهدف الحملة أولياء الأمور والمعلمين والطلبة، وأوضح مدير التعليم الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي "أن هذه الحملة تهدف إلى مساعدة الفئة المستهدفة لمواصلة مهامها افتراضياً والتكيف مع خيارات التعليم عن بعد والتفاعل الإيجابي معها".
وأشار إلى أن الحملة تضم مجموعة متكاملة من الفيديوهات التوعوية والتصاميم التي تمد المتلقي بالمعلومات والإرشادات وتمكنهم من التأقلم مع التغيرات الجديدة ومواصلة الرحلة التعليمية.
وأضاف العتيبي أن "منصة مدرستي البديل المناسب خلال أزمة كورونا، وإستراتيجياً بعد زوالها، فهي تحتوي على أكثر من 45 ألف محتوى رقمي تعليمي متنوع، وأكثر من 450 ألف خطة درس إلكتروني"، مؤكداً أن الحملة تلقي الضوء على الأدوار والمسؤوليات للفئات المستهدفة بها.
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