أمير جازان يشكر القيادة ونائبه يتسلم تقرير الغذاء والدواء

رفع أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته أميراً للمنطقة بمرتبة وزير لمدة أربع سنوات، سائلاً الله تعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

وقال الأمير محمد بن ناصر في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة "يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم، أسمى آيات الشكر والعرفان وعظيم الامتنان بمناسبة صدور الثقة الكريمة بالتمديد لخدمتي أميراً لمنطقة جازان لمدة أربع سنوات قادمة، سائلاً الله العلي القدير العون والتوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن والمواطن في ظل قيادتكم الحكيمة سيدي"، معربا عن شكره وتقديره لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ولوزير الداخلية بهذه المناسبة.

استقبال

من جهة أخرى، استقبل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة أمس، مدير القطاع الجنوبي لهيئة الغذاء والدواء هشام بن أحمد القريني.

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وتسلم في مستهل اللقاء التقرير الخاص بإنجازات وأعمال الهيئة وجهودها للعام المنصرم 1440، خلال جائحة فيروس كورونا وما قدمته من إجراءات وقائية وتدابير احترازية، مؤكداً أهمية الدور المناط بالهيئة في تنفيذ وتطبيق الأنظمة الرقابية للغذاء والدواء وتقديم الإرشادات والتوعية اللازمة للمواطنين والحفاظ على صحتهم وتكثيف الجهود الرقابية لضمان سلامة الغذاء والدواء للمستهلك.

وثمن الأمير محمد بن عبدالعزيز الجهود المبذولة التي تقدمها الهيئة في ظل ما تحظى به من دعم ومتابعة من القيادة الرشيدة.

من جانبه، عبر مدير القطاع الجنوبي لهيئة الغذاء والدواء عن تقديره لما استمع إليه من توجيهات، سائلاً الله تعالى أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه.