أمير نجران يطمئن على جاهزية مؤسسات التعليم

استقبل أمير نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد في مكتبه بالإمارة اليوم مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي.

وسلم أمير المنطقة طالبا وطالبة مقرراتهما المدرسية، ثم استمع إلى الجهود المبذولة من مؤسسات التعليم في المنطقة لتسيير العملية التعليمية، ونوه بما توليه القيادة الرشيدة من دعم واهتمام للتعليم في سبيل تمكين أبناء وبنات دوت الخليج من التعلم، وسط ظروف جائحة كورونا، حاثا على الجدية في البدء بانطلاقة العام الدراسي والأمانة في أداء الرسالة، والتواصل المستمر مع الأسرة لأهمية دورها في هذا الظرف.

بدوره، أعرب الدكتور ملفي العتيبي عن شكره لأمير المنطقة على متابعته ودعمه للتعليم بالمنطقة، مؤكدا إتمام الجاهزية لانطلاقة العامة الدراسي الأسبوع المقبل.

فيما بيّن مدير تعليم شرورة فهد بن صالح عقالا، أنه جرى التنسيق لتمكين الطلاب والطالبات من منظومة التعليم عن بعد، بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

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من جهته، أشار وكيل جامعة نجران الدكتور زهير بن حسن العمري، إلى جاهزية الطلاب والطالبات، بالمراحل الجامعية كافة، للتعلم بعد إنجاز الجداول الدراسية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالإنابة بالمنطقة عبدالله بن يحيى آل فايع، أنه جرى إقرار جملة من البروتوكولات الوقائية في الوحدات التدريبية العملية، التي تتطلب حضور المتدرب إلى المعامل والورش.

واعتمدت المعاهد العلمية بالمنطقة، التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، نظاما إلكترونيا ينطلق العمل به الأحد المقبل، للحصص الدراسية، وللتواصل بين المعلم والطالب، وفق ما ذكره مدير المعهد العلمي بنجران، مبارك بن أحمد الهمامي.