ربط تطبيق مرشدك الزراعي مع الأرصاد الجوية لتوعية المزارعين

وتعمل الإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة على تطوير معايير وضوابط وسياسات لخدمات الإرشاد والتوعية الخاصة بالمستفيدين، بما يشمل الإرشاد البيطري، والإرشاد السمكي، والإرشاد النباتي (العضوي والحيوي)، ووضع المعايير والضوابط الخاصة بالحقول الإرشادية (النموذجية) في جميع مناطق المملكة لتطبيق نتائج الأنشطة البحثية فيها حسب الميزات النسبية للمناطق، ووضع المعايير والضوابط الخاصة بتثقيف المسترشدين بخصوص مشاريع الاستزراع المائي ومشاريع الثروة الحيوانية، إضافة إلى العمل على رفع مستوى الخدمات الإرشادية المقدمة في مجال الزراعة العضوية (النباتي، الحيواني، السمكي، النحل)، وتحديد وإدراج الممارسات الرائدة والتقنيات والأساليب الزراعية الحديثة في خدمات الإرشاد والتوعية المقدمة للمستفيدين.
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