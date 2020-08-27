بغية تعزيز التعاون المشترك بين القطاعات الحكومية وتحسين جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمزارعين، اجتمع مدير عام الأبحاث والإرشاد الزراعي الدكتور بندر بن محمد الصقهان ومستشار وكيل الوزارة للزراعة الدكتور مجدل بن سفران مع مساعد نائب الرئيس العام لشؤون الأرصاد محمد بابيضان ومسؤولي الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لبحث سبل الشراكة بين الجهتين، حيث تم التطرق إلى بعض المواضيع المتعلقة بهذا الشأن ومنها ربط تطبيق مرشدك الزراعي مع الأرصاد الجوية لتوعية المزارعين لمواجهة الآثار السلبية لتقلبات الطقس والتنبئات قصيرة المدى وبعيدة المدى والموسمية.

وتعمل الإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة على تطوير معايير وضوابط وسياسات لخدمات الإرشاد والتوعية الخاصة بالمستفيدين، بما يشمل الإرشاد البيطري، والإرشاد السمكي، والإرشاد النباتي (العضوي والحيوي)، ووضع المعايير والضوابط الخاصة بالحقول الإرشادية (النموذجية) في جميع مناطق المملكة لتطبيق نتائج الأنشطة البحثية فيها حسب الميزات النسبية للمناطق، ووضع المعايير والضوابط الخاصة بتثقيف المسترشدين بخصوص مشاريع الاستزراع المائي ومشاريع الثروة الحيوانية، إضافة إلى العمل على رفع مستوى الخدمات الإرشادية المقدمة في مجال الزراعة العضوية (النباتي، الحيواني، السمكي، النحل)، وتحديد وإدراج الممارسات الرائدة والتقنيات والأساليب الزراعية الحديثة في خدمات الإرشاد والتوعية المقدمة للمستفيدين.