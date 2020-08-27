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أمير حائل يطلع على استعدادات جامعتها

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استقبل أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، رئيس جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم الذي قدم لسموه خطة استعداد الجامعة لبدء الدراسة التي تشمل التعليم عن بعد والمحاضرات العملية والتدريب السريري حضوريا مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

‏كما قدم رئيس الجامعة لأمير المنطقة التقرير النهائي لبرنامج الأمير عبدالعزيز بن سعد للتدريب وتطوير القدرات إعداد، الذي قدمته الجامعة عن بُعد خلال الإجازة الصيفية بمشاركة أكثر من 13699 متدربا من كافة مناطق المملكة.

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