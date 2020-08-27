السعودية اليوم / ليبيا تسجل 440 إصابة جديدة بفيروس كورونا



طرابلس 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 440 إصابة جديدة بفيروس

وقال المركز في بيان اليوم : إنه وزع عينات بواقع 680 عينة في المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و664 عينة بمختبر مركز بحوت التقنيات الحيوية، و404 عينات من مختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و244 عينة في مختبر مركز بنغازي الطبي.

وأضاف أن إجمالي الإصابات في ليبيا بلغت 12 ألفا و274 حالة، منها عشرة آلاف و274 نشطة، وألف و209 متعافين، فيما بلغت حالات الوفاة 219 حالة منذ انتشار الوباء في مارس الماضي .

// انتهى //

18:08ت م

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طرابلس 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 440 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، من أصل 2451 عينة، وتماثل 57 مصاباً للشفاء، في حين توفي 9 آخرون .وقال المركز في بيان اليوم : إنه وزع عينات بواقع 680 عينة في المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و664 عينة بمختبر مركز بحوت التقنيات الحيوية، و404 عينات من مختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و244 عينة في مختبر مركز بنغازي الطبي.وأضاف أن إجمالي الإصابات في ليبيا بلغت 12 ألفا و274 حالة، منها عشرة آلاف و274 نشطة، وألف و209 متعافين، فيما بلغت حالات الوفاة 219 حالة منذ انتشار الوباء في مارس الماضي .// انتهى //18:08ت م0170

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