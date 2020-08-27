

السيح 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

أطلقت إدارة تعليم الخرج اليوم ، حملة إعلامية تحت عنوان "جاهزون للتعليم عن بعد" تستهدف أولياء الأمور والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات بقطاعي التعليم في السيح والدلم.

وأوضح مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي ، أن الحملة تهدف إلى مساعدة الفئات المستهدفة لمواصلة مهامهم افتراضياً والتكيف مع خيارات التعليم عن بعد والتفاعل الإيجابي معها.

وأبان الدكتور العتيبي أن الحملة تضم مجموعة متكاملة من الفيديوهات التوعوية والتصاميم التي تمد المتلقي بالمعلومات والإرشادات وتمكنهم من التأقلم مع التغيرات الجديدة ومواصلة الرحلة التعليمية، مشيراً إلى أن "منصة مدرستي" البديل المناسب خلال أزمة

// انتهى //

17:54ت م

0166



السيح 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسأطلقت إدارة تعليم الخرج اليوم ، حملة إعلامية تحت عنوان "جاهزون للتعليم عن بعد" تستهدف أولياء الأمور والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات بقطاعي التعليم في السيح والدلم.وأوضح مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي ، أن الحملة تهدف إلى مساعدة الفئات المستهدفة لمواصلة مهامهم افتراضياً والتكيف مع خيارات التعليم عن بعد والتفاعل الإيجابي معها.وأبان الدكتور العتيبي أن الحملة تضم مجموعة متكاملة من الفيديوهات التوعوية والتصاميم التي تمد المتلقي بالمعلومات والإرشادات وتمكنهم من التأقلم مع التغيرات الجديدة ومواصلة الرحلة التعليمية، مشيراً إلى أن "منصة مدرستي" البديل المناسب خلال أزمة كورونا وإستراتيجياً بعد زوالها ، فهي تحتوي على أكثر من 45 ألف محتوى رقمي تعليمي متنوع ، وأكثر من 450 ألف خطة درس إلكتروني.// انتهى //17:54ت م0166

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم الخرج يطلق حملة "جاهزون للتعليم عن بعد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.