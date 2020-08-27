السعودية اليوم / إطلاق جائزة "الكيان الذهبي" بتعليم عسير



أبها 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

أطلق مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني اليوم جائزة " الكيان الذهبي " التي ينظمها مركز عسير للتميز، وتستهدف الإدارات التعليمية بتعليم المنطقة.

وأشار الجوني في كلمته إلى أن الجائزة يتوقع أن تكون حافزا لتحسين وتجويد الأداء للإدارات ومنسوبيها.

من جهتها أوضحت مديرة مركز عسير للتميز فاطمة أبو ملحة أن الجائزة تهدف إلى التنافس بين منسوبي التعليم للارتقاء والتقدم في مجال أعمالهم وصولا إلى التميز بأعلى معانيه، مبينة أن الجائزة ستكون فصلية تقوم على عدة معايير تتوافق مع احتياجات ومتطلبات إدارة التعليم بالمنطقة.

وعن آلية الترشيح أوضح المسؤول عن الجائزة علي الزهراني أنه سيتم تخصيص موقع إلكتروني يتم من خلاله طلب الترشيح وفق الاشتراطات والمعايير المطلوبة لاستكمال بيانات الترشيح لكل إدارة، فيما سيتم تخصيص جوائز مالية وشهادات شكر للإدارة الفائزة بعد الانتهاء من الفرز من قبل لجنة التحكيم المعتمدة من مركز عسير للتميز.

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17:06ت م

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