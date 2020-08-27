

أبها 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

استكملت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل بث الجداول الدراسية للطلبة والطالبات وذلك بالتنسيق مع كليات الجامعة، بعد تثبيت قبول أكثر من 12 ألف طالب وطالبة في درجتي الدبلوم والبكالوريوس لهذا العام إضافة إلى طلاب وطالبات الدفعات السابقة بالجامعة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني أن العمادة حرصت على نشر الوعي بين طلابها المستجدين من خلال تعريفهم بالمرحلة الجامعية وتوفير كل الأدلة التي تسهم في تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم الأكاديمية وغير الأكاديمية وتوفير الخدمات الإلكترونية وطريقة استخدامها والتفاعل معها وعقد لقاءات مفتوحة لهم للإجابة على تساؤلاتهم.

وأكد القرني أن دور العمادة لا يقتصر على القبول والتسجيل فقط، بل هناك برامج كثيرة أعدت من أجل الطالب المستجد خصوصًا والطلاب عامة طيلة فترة دراستهم منذ قبولهم إلى حين تخرجهم، مبيناً أن من هذه البرامج برنامج "الملتقى الإلكتروني" الهادف إلى توعية الطلاب بأنظمة الجامعة، إضافة إلى برنامج "الإرشاد الأكاديمي" ، الذي يهتم بالطلاب والطالبات وتوضيح مستوياتهم الدراسية من خلال النطاقات الأكاديمية وتسهيل تواصلهم مع مرشديهم الأكاديميين، إضافة إلى خدمة الآيبان وهي خدمة متكاملة لبث المكافآت في الحسابات الشخصية لطلاب وطالبات مرحلة البكالوريوس.

// انتهى //

17:01ت م

0159





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تطلق منظومة خدمات إلكترونية مع مطلع العام الجامعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.