شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكي بشمول العاملين في تطبيقات التوصيل بتعويض «ساند» والان نبدء بالتفاصيل

• الصرف مباشرة بأثر رجعي لجميع المستفيدين أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ، شمول العاملين في تطبيقات التوصيل المتأثرين جراء جائحة كورونا بتعويض "ساند"، ويتم صرف التعويض مباشرة بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل.

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