شكرا لقرائتكم خبر عن الأول من نوعه .. "آل جابر" يوقع اتفاقية لتمكين المرأة اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

وقّع المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر مذكرة تعاون مشترك مع مؤسسة فتيات مأرب المتخصصة بتنمية المرأة الیمنیة؛ برئاسة السيدة ياسمين القاضي. تهدف الشراكة إلى تمكين المرأة اليمنية اقتصادياً، وتعدّ الأولى من نوعها للبرنامج في اليمن.

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