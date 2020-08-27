"هدف" : فرص لخريجي الدبلوم في "تمهير"

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وتأتي هذه الإضافة الجديدة على برنامج "تمهير" نتيجة للنجاحات التي حققها البرنامج في الفترة الماضية في إكساب المتدربين بالمهارات والخبرات اللازمة التي يطلبها سوق العمل، بالإضافة إلى إسهام البرنامج في زيادة نسب توظيف المتدربين والمتدربات.
واشتملت المرحلة السابقة من البرنامج على خريجي الجامعات السعودية والمبتعثين من حملة درجة البكالوريوس فأعلى، لتزويدهم بالخبرات والمهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقاً لتخصصات الخريجين , وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر.
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