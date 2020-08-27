استشاري لـ”المواطن”: 35 ٪؜ من ربات البيوت يعانين من تقصف الأظافر

2020-08-27

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

كشف استشاري الجلدية الدكتور محمد عبدالمعين، أن ٣٥ ٪؜ من ربات البيوت في المجتمع العربي يعانين من تقصف أظافر اليدين نتيجة عدم ارتداء قفازات الحماية من المواد الكيميائية عند استخدام المنظفات.

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أسباب تقصف الأظافر

وبيّن في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365”، أن استخدام المنظفات بشكل كبير وخاصة التي يدخل في تركيبها مادة خلات الإيثيل وخلات البوتين يؤدي إلى إصابة الأظافر بالهشاشة والتقصف، ولهذا يجب الحرص على حماية اليدين بالقفازات، وبعد نزعهما ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون وتجفيفهما جيدًا وترطيبهما بالمرطب الخاص باليدين.

ولفت إلى وجود أسباب أخرى لتقصف الأظافر بجانب استخدام المنظفات الكيميائية تتمثل في عدم تناول كمية كافية من الماء، فالجفاف يزيد من احتمالية تكسر الأظافر، نقص الحديد في الجسم، الإصابة بمتلازمة رينود والتي تتمثل بحدوث مشاكل في الدورة الدموية في الأطراف مما قد يؤثر على صحة الأظافر، نقص البيوتين والمعروف أيضًا باسم فيتامين B7، إذ تكمن أهمية هذا الفيتامين في تعزيز أيض الأحماض الأمينية التي يحتاجها الجسم لبناء شعر وأظافر صحية، ونقصه يؤدي إلى تكسر الأظافر وهشاشتها.

علاج تقصف الأظافر

وحول علاج مشكلة تقصف الأظافر اختتم الدكتور عبدالمعين: يجب تناول الغذاء الصحي المتوازن الذي يجمع بين الفيتامينات والبروتينات والمعادن، والتي تساعد على تقوية الجلد والأظافر، الحرص على تناول فيتامين البيوتين الذي يساعد على العلاج السريع لتشقق الأظافر وتقصفها، تنظيف الأظافر بشكل دائم وتقليمها وهو ما يساعد على التقليل من فرصة التعرض إلى التقصف لأن الأظافر الطويلة تكون أكثر عرضة للتقصف.

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