اتفاق سعودي عراقي على تفعيل مذكرات التفاهم بين البلدين

2020-08-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

اتفقت المملكة والعراق على تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في عدد من المجالات بهدف تعزيز العلاقات الثنائية.

يأتي هذا ضمن برنامج زيارة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، الحالية للعراق التي التقى خلالها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أكد أن العلاقات السعودية العراقية راسخة وطموحة، مشيرًا تطلع القيادات والشعبين في البلدين لمزيد من التعاون.

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وقال وزير الخارجية: سعدت اليوم بزيارة العراق هذا البلد الذي تجمعنا به روابط عميقة أخذت من التاريخ رسوخاً ومن المستقبل طموحاً.. حيث تناولت مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي العلاقات الثنائية التي تنمو باضطراد والتحديات المشتركة كما نقلت له تحيات قيادة المملكة وتمنياتها الطيبة للشعب العراقي الشقيق.

الجدير بالذكر أنّ هذه هي الزيارة الأولى للأمير فيصل بن فرحان إلى العراق منذ تسلمه منصبه وزيراً لخارجيّة المملكة.

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